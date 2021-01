Nyhende

For sistnemnde skule (Herøy VGS) førte dette til digital heimeundervising for alle elevar måndag 4. januar, der ikkje anna var avtalt. Skulen har elles no lagt om drifta for å kunne imøtegå smittevernkrava som fram til 18. januar er gjeldande for den vidaregåande opplæringa.