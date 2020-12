Nyetrålaren til Stig Remøy, Olympic Prawn, er på veg heim til Fosnavåg:

Fiskeriklar i løpet av januar

Olympic-reiar Stig Remøy kan gle seg over at hans nye reketrålar no har sett kursen for Noreg og Fosnavåg. Torsdag neste veke reknar dei med at han er klar for utrusting ved Egersund Herøy.