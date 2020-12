Hallvard Hauge (18) frå Haugsbygda har kjøpt seg eigen sjark og satsar for fullt som fiskar:

– Litt meir action på ein småbåt

Sande kommune hadde for nokre tiår sidan mange aktive fiskebåtar. Men talet har følgt ei nedgåande kurve, og rekrutteringa har ikkje vore til å skryte av. No er ein 18-åring i Haugsbygda klar for å pynte litt på statistikken.