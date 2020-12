Koronasmitte i Herøy - 50 nærkontaktar

Nyhende

I samband med den påviste positive testen for covid-19 i Herøy i dag, har smittesporingsteamet så langt avdekka over 50 nærkontaktar, opplyser smittevernoverlegen fredag kveld. Dette talet kan stige då arbeidet held fram utover kvelden, heiter det vidare.

Alle nærkontaktar vert kontakta og sett opp til testing i morgon (25. des) føremiddag. Det høge talet på nærkontaktar har samanheng med at sporinga har ført til at over 30 personar som trena ved Aktiv Trening Fosnavåg er definert som nærkontaktar. Alle desse er informert direkte frå Aktiv Trening, og vert fortløpande kontakta av smittesporingsteamet. Også ein lege ved Herøy legesenter er sett i karantene.

Sporinga har forgreiningar til fleire kommunar i området vårt, og i andre delar av landet.

Til dei som har hatt kontakt med nærkontaktar:

Dersom du har eller har hatt kontakt med nokon som er nærkontakt skal du følgje dei vanlege smittevernreglane, seier smittevernoverlegen. Det vil seie; hald avstand, vask hendene, hald deg heime om du er sjuk og bestill time for test.

Arbeider du i helsetenesta, så informerer du din overordna. Er du frisk og er på jobb, bruk munnbind ved pasientkontakt, og følg dei vanlege smittevernreglane.

For dei som skal ta test vil dette gå føre seg ved Herøy legesenter. Alle som skal møte til test køyrer inn frå Sjukeheimsvegen slik skilta viser. Testinga går føre seg i bil på vanleg måte framfor legesenteret.

Ny smitte 1. juledag

Kommuneoverlegen i Herøy fekk i dag, 25.12.20, kl. 15.00 melding om at ein person busett i Herøy har testa positivt for covid-19. Opphavet for smitten er ukjent. Det er sett i gang smittesporing. Vi kartlegg no fortløpande nærkontaktar, og det vert utført testing av desse i morgon 26.12.20 kl. 10.00 ved Herøy legesenter.

Har trent på Aktiv trening Herøy

Aktiv trening Herøy skriv på sin eigen Facebook-profil at personen som har testa positivt har trent på treningssenteret måndag 21 desember mellom klokka 11 og 12.