Nyhende

I det siste har helsemyndigheitene sett ein trend med auka smitte som følgjer av auka arbeidsinnvandring. Det skuldast både at nokre ikkje følgjer dagens reglar, men ikkje minst at den alvorlege smittesituasjonen i Europa aukar risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor har regjeringa stramma inn dagens regler for arbeidsinnvandring: