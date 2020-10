Herøy opnar dørene til legesentera igjen

Nyhende

Frå måndag 26. oktober blir det slutt på at folk som har timeavtale med lege eller på laboratorium må stå ute og vente. Då opnar venteromma igjen både i Fosnavåg og i Myrvåg.

– Vi er glade for å ha fått på plass ei ordning no før vinteren, slik at ein ikkje lenger treng å vente ute, seier leiar for barn, familie og helse, Runa Bakke i ei pressemelding.

Bakke presiserer at det er kjempeviktig at du ikkje har luftvegsymptom, og om du får forkjølingssymptom før du skal til lege, ring og avklar vidare med legesenteret. Du må også ha ein timeavtale før du møter.

Det kjem til å vere ei vakt som tek imot deg i døra. Vakta kjem til å spørje om du har luftvegsymptom, ser til at du spritar hendene og viser deg deretter kvar du skal sitte. Vakta minner deg også om avstand og andre naudsynte smittevernreglar ved behov.

Ikkje møt lenge før timen

Med tanke på grensa for kor mange som kan vere inne til same tid, blir alle bedne om å vente i bilane til rett før tida er der.

– Når timen din med legen er over, ber vi deg om å forlate venterommet så raskt som mogleg, kommenterer Bakke.