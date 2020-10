Stordugnad frå bedriftene på Mjølstadneset:

– Mest effektive ryddeaksjonen eg har sett

Fire store konteinarar, tilsvarande godt over tre tonn med bås, vart fangsten etter at 150 engasjerte sjeler bestemte seg for å gjennomføre ein real ryddeaksjon på Mjølstadneset denne veka.