Vurderer koronasituasjonen og forklarer korleis dei sporar smitte: – Vi har oversikt og kontroll

Etter at det den siste veka har vore påvist fire nye tilfelle av Covid-19 i Herøy, finn vi det naturleg å rette spørsmål til smittevernoverlegen om kor god kontroll ein har på situasjonen lokalt. Per no er svaret oppløftande, men ein skal ikkje slakke på smittevernet.