Lanserte nye brubygge-metodar: Den nye Nerlandsøybrua kan potensielt bli bygd på Fiskå

Nyhende

Dei som kjenner saka med Nerlandsøybrua vil nok hugse at det parallelt med ny bru, med 7 prosent stigning og vegklasse Hø1, vert jobba med to innovasjonsprosjekt som skal gjere brubygging mindre ressurskrevjande enn med dagens løysingar. Fredag 2. oktober markerte starten for desse innovasjonsprosjekta, då Prodtex AS saman med dr. techn. Olav Olsen AS, og Aas-Jakobsen AS presenterte løysingane dei skal jobbe vidare med.