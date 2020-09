Rimfrost vann over Aker Biomarine i Høgsterett

Nyhende

Nyheita kjem fram i ei pressemelding tysdag:

– I dag er eg glad. Det har vore ein lang og krevjande prosess, men Høgsterett har no sagt siste ord i saka. Dermed er det slått fast, ein gong for alle, det vi har hevda heile tida, nemleg at Rimfrost eig patenta og at vi også i denne saka har opptredd ordentleg og ryddig, seier Stig Remøy i pressemeldinga.

Avgjerda i Høgsterett er den fjortande på rad i norsk og amerikansk rett der enten Aker har trekt saka eller utfallet har gått i Rimfrost sin favør. Dei juridiske utgiftene knytt til rettsprosessane har kosta Rimfrost meir enn 120 millioner kroner.

– Har prøvd å stoppe ein konkurrent

Remøy seier vidare at han har hatt ei opplevinga av at Aker Biomarine har brukt rettsprosessar til å prøve å stoppe ein tøff konkurrent. Remøy viser til at tingretten og lagmannsretten har slutta seg til at «nokre av påstandane til Aker syntes å mangle grunnlag både i faktum og i rettskilder». Slike påstandsgrunnlag ville vere vanskeleg å imøtegå og føre til mykje arbeid for Rimfrost i saka, slo tingretten fast. Det blei også slått fast at «Aker BioMarine hadde ingen god grunn til å prøve saka gjennom anke, og ikkje noko punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos lagmannsretten om resultatet.»

– Aker har brukt rettsvesenet for å prøve å stoppe sin eine store og brysame konkurrent. I sjølve rettsprosessane har Aker fremja påstandar som retten ikkje har vore samde i, og utanfor rettssalen har Aker sett fram uriktige og skadelege påstandar om Rimfrost. Det har blitt spreia usikkerheit i marknaden og blant Rimfrost sine samarbeidspartnarar. Men vi har vore trygge på at sanninga ville vinne i det lange løpet, og det har vi no fått stadfesta, slår Remøy fast.

– Naturlegvis skuffa

– Vi er naturlegvis skuffa over ankeutvalet si avgjerd. Vi håpa at Høgsterett ville behandle det vi meiner er ein feilaktig dom frå lagmannsretten. Denne prosessen har ført til eit urimeleg utfall for oss og vi meiner norsk lov ikkje har tatt høgde for korleis immaterielle eigendelar bør handsamast i ein konkursprosess. Slik vi ser denne saka har Rimfrost komme unna med å lure private og offentlege låneinstansar, skriv kommunikasjonsansvarleg i Aker Biomarine Ingeborg Tennes til Vestlandsnytt i ein E-post.

- Aker Biomarine har i denne saka ført Innovasjon Norge, GIEK og Nordeas krav vidare, og om det var dei som stod her i dag så ville nok forståinga av saka vore annleis, skriv Tennes vidare.

Stig Remøy slår tilbake: - Grenselaus frekkheit

På Aker Biomarine sin påstand om at Rimfrost "lure private og offentlege låneinstansar" seier Stig Remøy følgjande til Vestlandsnytt:

– Aker sin uttale viser selskapet sin grenselause frekkheit og manglande respekt for fakta. Dei klarer ikkje å akseptere ein dom som er blitt prøvd i tre norske rettsinstansar, og der utfallet eintydig har gått i Aker sin disfavør. Aker held fram med å gjenta grove og usanne skuldingar om at Rimfrost skal ha lurt både offentlege og private låneinstitusjonar. Tingretten og lagmannsretten har avvist dette og tvert imot komme med skarp kritikk av disse långivarane. Eg er sjokkert over at ei verksemd vil søkke så djupt som Aker gjer her.

Saka kort fortalt

Stig Remøy og Kjell Inge Røkke har i lengre tid konkurrert om dei enorme kril-mengdene i Sørishavet, som elles er verd milliardar av kroner. Aker Biomarine gjekk etter kvart til søksmål mot kril-selskapet til Remøy, Emerald Fisheries, med påstand om at selskapet hadde tatt i bruk Aker sin patenterte teknologi. Det førte til at kril-reiarlaget sin fiskebåt «Juvel» blei liggande uverksam. Selskapet gjekk konkurs i 2017. «Juvel» vart då kjøpt av Aker BioMarine på konkurssal. Det er her rettsspørsmålet har stått. Aker-selskapet har meint at dei gjennom kjøp av «Juvel» også kjøpte kril-patenta om bord. Stig Remøy har på si side no fått rett i at patenta ikkje er eigd av det konkursramma selskapet Emerald Fishing, men av Rimfrost.