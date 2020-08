God utvikling på fleire måtar for Sparebank 1 Søre Sunnmøre i Fosnavåg:

Vil til topps i Sparebank 1-alliansen

Større og totalrenoverte lokale har gitt rom for fleire årsverk ved Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt kontor i Fosnavåg. No satsar avdelingsbanksjefen på at lokale synergiar skal ta kontoret til topps i alliansen.