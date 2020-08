Nyhende

Banken legg bak seg eit kvartal med både vekst og styrka soliditet, medan det totale resultatet likevel er påverka av marknadsuro som følgje av Covid-19.

– Vi møtte koronasituasjonen med eit godt finansielt fundament, og har hatt fokus på tett oppfølging av kundane våre. Resultatet for 2. kvartal er påverka av reduksjon i rentenetto og auka tap, men vi har samstundes tatt nye marknadsdelar, auka andre inntekter og redusert kostnadane våre. Vi er godt posisjonert til å vere ein solid bank for kundane våre gjennom denne perioden, seier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre, i ei børsmelding.

Netto renteinntekter vart redusert med 54 mill. kroner samanlikna med same periode i fjor. Samstundes auka andre inntekter med 46 mill. kroner som følge av verdiendring på obligasjonar og finansielle instrument.

Driftskostnadene i kvartalet vart redusert med 3 mill. kroner frå same kvartal i fjor.

Eigenkapitalavkastninga blei 9,2 prosent.

Større tap

Kvartalet er belasta med 42 mill. kroner i tap på utlån og garantiar, mot 6 mill. kroner i same periode i fjor. Samla tapsnedskrivingar har auka frå 375 mill. kroner ved utgangen av 2019 til 446 mill. kroner ved utgangen av kvartalet.

– Det er framleis usikre utsikter for fleire bransjar, og det er utfordrande å spå dei langsiktige konsekvensane av koronapandemien og oljeprisfallet. Vi har derimot ei solid og diversifisert næringslivsportefølje med låg eksponering mot offshore og supply. Også personmarknadsporteføljen er god, med lågt misleghald og låg andel forbrukslån, seier Nydal.

Forventar at utlånsveksten vil minke

I si pressemelding viser elles banken til at fleire bransjar står framom sviktande inntening, spesielt reiselivsnæringa, maritim industri og oljerelaterte næringar. Utover året forventar derfor banken at utlånsveksten vil minke. Dei peikar på ein sterk konkurransesituasjon, god vekst i 2019 og eit lågare investeringsnivå som følge av koronapandemien og oljeprisfallet som årsak.

Garantiavtale med Innovasjon Norge

Sparebanken Møre skriv avslutningsvis at dei ynskjer å bidra til vekst og verdiskaping i regionen. Dei har derfor nyleg gått inn i ein ny garantiavtale med Innovasjon Norge som sikrar 125 mill. kroner til regional næringsvekst. Ordninga inneber at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil 4 mill. kroner pr. bedrift, under føresetnad av at det er godkjent av Vekstgarantiordninga.