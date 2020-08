Historia om ein gløymd helt

Nyhende

– Dette er en film vi har brent for lenge. Ole Brude er ein av Norges gløymde heltar. Sjølve seglasen i det vesle metallegget var ein ekstrem manøver i seg sjølv. Men denne vannvittige overfarten til Amerika var også eit stort, personleg drama for Ole og alle involverte, og for oss som filmskaparar er dette utruleg spanande å forske i, seier regissør Gry Molvær Hivju i produksjonsselskapet Tindefilm, der Tor Sivertstøl frå Larsnes er hovudfotograf.