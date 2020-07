Ber folk rapportere om stein i vegbana

Nyhende

Sidan folk berre fjernar steinen, utan å melde ifrå om det, er det mykje som tyder på at det over tid har vore ein god del mindre steinsprang i Kvalsvikstranda utan at fylkeskommunen har fått kjennskap til det. Difor oppmodar byggeleiar Eivind Voldsund folk frå no av om å registrere slike episodar med e-post til fylkeskommunen eller gjennom nettportalen «Fiks gata mi».