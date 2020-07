- Vi styrkjer vår posisjon innan verftsindustrien

Nyhende

Overfor fleire media tilkjennegjorde bustyrar Bjørn Åge Hamre fredag ettermiddag at dei var "nær ei løysing". Noko meir detaljar kom ikkje fram.

Same ettermiddag var det klart at delar av det konkursråka konsernet er sikra vidare drift. Langset-gruppen i Molde tek over 225 tilsette i Kleven Maritime Contracting (KMC).

Styreleiar i Langset Yard Services AS og medeigar i Langset-konsernet, Leif Magne Langset, seier dei er glade for å bidra til å sikre arbeidsplassar og høvet til framleis drift på Kleven.

- Det vert lagt til grunn at vi kan vere med og sluttføre dei allereie påbegynte prosjekta på Kleven med ein ny eigar av verftet, heiter det frå Langset-gruppen, der Anders Langset er konsernsjef.

Passerer tusen tilsette

Langset-konsrnet ser no høvet til å halde dei tilsette i KMC i aktivitet. Med 225 nye arbeidarar vil konsernet passere 1.000 tilsette, og styrkjer sin posisjon i verftsindustrien.

- Vi opplever god etterspurnad etter våre tenester, og KMC vil vere ein viktig del av Langset framover. Vi gler oss til å bli godt kjend med våre nye tilsette, opplyser styreleiar Leif Magne Langset.

Langset-gruppen består av selskap som leverer produkt og tenester til skip og maritim industri, olje og gass, og prosessindustrien. Hovudkontoret ligg i Molde, men konsernet har selskap i hele Norge, frå Hammerfest i nord til Tønsberg i sør. Langset-gruppen har også verksemd mellom anna i Tyrkia, Russland, Polen og Romania.

Kva skjer med sjølve verftet?

Eit spørsmål det vert forventa å kome svar på i løpet av kort tid, er kven som tek over sjølve verftet. Det har vore mange spekulasjonar siste tida. Også lokale forretningsfolk har vore nemnde som moglege medinvestorar i ein eventuell ny eigarstruktur.

Kleven Verft vart tidlegare i år overteke av den kroatiske Div Group, med Thomas Debeljak som eigar. Det gjekk ikkje mange månadene før Debeljak & co kom på kant med finansinstiusjonane og lånegjevarane i Norge,og dermed var det kroken på døra for kroatane si side.