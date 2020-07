Reiselivet er glade for gjenopning

Nyhende

– Denne opninga er svært viktig for reiselivsnæringa, sa næringsminister Iselin Nybøe under pressekonferansen til regjeringa fredag.

Under pressekonferansen blei det klart at Noreg opnar grensene til dei fleste land i EU og EØS frå 15. juli.

– Spesielt er det viktig at vi no opnar for tyske turistar som utgjer ei svært stor turistgruppe i eit normalår, sa ministeren.

Gledeleg

– Dette er svært gledeleg. Det er bra at regjeringa no opnar opp for tilreisande frå ei rekkje europeiske land, seier Ståle Brandshaug i destinasjonsselskapet Visit Sognefjord til Nynorsk pressekontor (NPK).

Visit Sognefjord, som dekkjer sju kommunar med rundt 250 reiselivsbedrifter, har i eit normalår rundt 1,3 millionar gjestedøgn i året. I tillegg kjem rundt 300.000 til 500.000 dagsreisande, og rundt 250.000 passasjerar frå cruise.

Bjarne Kvalsvik og reiselivssegmentet han representerer opplever ei stor uvisse: – Vi er ikkje rusta for dette Bjarne Kvalsvik sitt reiselivsselskap Havferie har fullbooka sesongen, men ingen av gjestane får per no kome over grensa på grunn av korona-restriksjonane. Han etterlyser klarare svar frå myndigheitene.

– Sjølv om det er positivt at vi no opnar opp, skulle vi ønskt at dette kom tidlegare. 15. juni opna store delar av Europa for reiser mellom land. Hadde Noreg gjort det same då kunne norsk reiseliv hatt meir normale inntekter ein månad lenger, seier Brandshaug.

Også Fjord Noreg som er eit destinasjonsselskap for dei tre vestlandsfylka er glade for opninga som skjer no.

– Det var godt å få ei avklaring på dette. No kan vi jobbe aktivt inn mot den tyske marknaden. Saman med nederlendarane utgjer tyskarane 40 prosent av gjestedøgna våre om sommaren i eit normalår, seier direktør Stein Ove Rolland i Fjord Norge til NPK.

Mange vil til Noreg

Rolland peikar på at opninga er noko ein har håpa skulle skje. Det har òg gjort at dei har kunna førebu seg på å igjen å ta imot utanlandske turistar.

– Vi veit at mange vil vere i eigne land i sommar, men ein del vil òg reise ut. Det veit vi frå undersøkingar. Vestlandet er noko av det mest attraktive for tyskarar og nederlendarar. Vi prøver no å hanke inn mange gode turistar til Vestlandet, seier han.

Håper på norske turistar April gjekk ut, mai går ut, og truleg vil også bestillingane for juni bli kansellerte. No håper dagleg leiar Knut Asle Goksøyr at nordmenn vil redde sommarsesongen på Goksøyr Camping på Runde.

– Ein del hadde bestemt seg for å besøkje oss og dei håpar vi framleis vil komme. I tillegg veit vi at ein del ikkje har bestemt seg for reisedestinasjon, og dei håpar vi vil kome til Noreg no. Vi må tydeleggjere at ein enkelt kan komme seg til Noreg med bil og reise i Noreg med bil, legg han til.

Hell i uhell på Runde Sjekk kor nær Anna Lena var ein alvorleg augeskade - Vi var dumme, og gjorde noko vi ikkje har peiling på.

Rolland trur òg smittetrykket i Noreg vil slå positivt ut for turiststraumen.

– Turistane kjem til eit land med lågt smittetrykk og god kontroll på situasjonen. Det er faktorar vi veit spelar inn for tyskarane. Det gir òg grunn til forsiktig optimisme for resten av sommarsesongen. Opninga kan redde ein del reiselivsbedrifter. Dei fleste har hovudsesong no og det er no dei er nøydde til å tene pengar for å ha noko å tære på, fortel direktør Rolland.

Startar marknadsføringa no

Eit anna sentralt punkt for å få utanlandske og kanskje spesielt tyske turistar til Noreg i sommar har vore midlar til utanlandsk marknadsføring. I førkant av koronakrisa kutta regjeringa løyvingane til Innovasjon Noreg frå nær 230 til 178 millionar kroner for 2020. Eit samla norsk reiseliv har vore tydelege på at dette kuttet må reverserast og at ein må få på plass ekstramidlar.

– Det er heilt nødvendig å fylle på kassa til Innovasjon Noreg, slik at vi kan marknadsføre reiselivet opp mot viktige land som Tyskland. Vi er i ein eksepsjonell situasjon, og regjeringa må vere framoverlente med desse midlane, seier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

– Når fleire land no opnar vil det bli ein enorm konkurranse om dei gjestene som er tilgjengelege. Noreg kjem litt på sidelinja med lite krut i børsa. Det gjer at eg er betenkt rundt om vi klarer å ta ut potensialet vi veit vi har i Tyskland og Nederland. Interessa er stor, men dei færraste har forståing for kva ein kan gjere for å få ein optimal ferie i Noreg. Det betyr at vi må ut og dytte på med bodskap som skapar reiselyst, seier Rolland.

Viste fram reiselivet på ytre søre – Sidan Cruise Service no har fått konsesjon på ei rute mellom Stad og Ålesund, passa det ekstra godt å ta årets kick off langs denne ruta.

Ståle Brandshaug presiserer òg kor viktig det er at regjeringa kjem med marknadsføringsmidlar, men understrekar at også Visit Sognefjord er klare for å marknadsføre Sogn som destinasjon i utlandet allereie no.

– Vi har fått løyvd midlar frå fylkeskommunen og har midlar til å marknadsføre oss på fleire arenaer for å tiltrekke utanlandske turistar. Samstundes er det viktig at også regjeringa kjem på bana og ser kor viktig marknadsføringsmidlar er, seier han.