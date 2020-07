Breiddefotballen må få grønt lys

Nyhende

Det er faktisk noko i desse orda. På våre kantar av verda er fotballen den desidert største idretten, og sysselset tusenvis av unge og eldre fotballspelarar berre i vårt fylke.

Likebehandling er ein verdi som tradisjonelt har vore høgt verdsett i det norske samfunnet. I lys av koronakrisa er breiddefotballen blitt diskriminert denne våren og sommaren. I alle fall når ein ser kva andre har fått lov til.

At seniorfotballen ikkje får lov til å trene eller spele kampar, medan toppdivisjonane og aldersbestemte klassar har fått slik opning, verkar komplett uforståeleg. Frå høgste hald vert det synt til at slike arrangement, som oftast har langt under 100 tilskodarar, skaper uønskte situasjonar. Ikkje nødvendigvis på bana, men kanskje i trafikken, eller i pølse- og dokø ved dei enkelte fotballkampane.

Dei lokale laga er leie av «korona-trening» og vil kome i gang med sesongen, men: Korleis blir fotballsesongen? Etter to månadar med smitteverntilpassa trening har det byrja å krible i beina til dei eldste fotballspelarane. Men framleis er det ikkje heilt bestemt korleis sesongen blir gjennomført.

På grunn av til dømes smittefaren i dokø er altså titusenvis av fotballspelarar avskorne frå å drive med idretten sin. Det er useriøst av styresmaktene. Folk ferdast saman i butikkar, på restaurant, hotell, pub, i demonstrasjonar (!) og elles, i langt større samlingar enn det vi ser i breiddefotballen.

Det hadde ikkje vore noko problem for arrangørane av ein kamp i 4.-divisjon å legge forholda til rette for eit minst mogleg smittefarleg kamp-arrangement.

Koronasituasjonen skal ein sjølvsagt ta på største alvor. Det har også vore signalisert frå denne kanten. Men her går det over alle støvelskaft. Lat oss få tilbake fotballen også for dei over 20 år. Går også haustsesongen fløyten, er det ein alvorleg trussel for vidare rekruttering. Også dette handlar om folkehelse. Her blir det skote sporv med kanonar.