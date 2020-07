– Vil heilt klart gi kostnadsauke

Nyhende

Under tysdagens kommunestyre i Sande kom varaordførarar Einar Ekroll (Frp) med eit grunngjeve spørsmål i kommunestyret, der han bad ordføraren svare på kva auke i kostnader det vil innebere for Sande kommune dersom all tannbehandling innan pleie og omsorg vil skje på Hareid frå årsskiftet. Frp-politikaren ville elles vite om Sande kommune aktivt vil arbeide for å sikre ambulerande tannlegetenester i kommunen.