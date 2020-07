Fordeler statleg tilskot på 4,2 mill. på fleire ulike prosjekt

Nyhende

For å sikre arbeid og aktivitet i kommunane har staten delt ut tilskot som skal nyttast til vedlikehald og rehabilitering av bygg og anlegg i dei ulike kommunane rundt om i landet. For Herøy kommune sin del er tilskotet på 4,2 millionar kroner, men som ei lita utfordring er det stilt krav om at pengane må gå til prosjekt som ikkje allereie er vedtekne i budsjettet. I tillegg må alle prosjekta som skal finansierast av tilskotet bli starta opp i løpet av 2020.