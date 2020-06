Lovande lokale turistsatsingar

Nyhende

Tysdag hadde vi – i samarbeid med naboavisa Vikebladet Vestposten – eit eige sommarmagasin der vi presenterte ei fin blanding av nyheiter om reiseliv og forslag til turtips i regionen vår. Vi har fått gode tilbakemeldingar på sommaravisa. Nokre tipsa også om andre spennande turmål og opplevingar som finst i området vårt. Vi er sjølvsagt klare over at det finst så mykje meir enn det vi rakk å skrive om i sommaravisa. For her finst det nemleg mykje!

Olav Myklebust sine Sande-tips Sjølv på ein sommar som går utan fleire større arrangement, finst det mange grunnar til å besøke Sande.

Opplev Havlandet med guide i handa – Vi har ei utruleg skattekiste i Herøy. Tenk alt det kan forteljast om! Vi har så vidt begynt.

Det er flott at kommunane satsar på reiseliv, både individuelt og i fellesskap. På same vis er det beint ut fantastisk at det poppar opp spenstige idear, noko zipline-satsinga i Fosnavåg er eit utmerka døme på. At Roger Halsebakk legg på bordet 100 millionar kroner i satsinga på Sandshamn, er like fantastisk.

Satsar 100 millionar kroner på kystperle Bølgjeskvulp. Sol og glede. Maritim kos. Nysatsinga til Rosenlund på Sandsøya har for lengst kome båtfolket for øyre. No tek dei nye eigarane høgde for ei omfattande utbygging av kystperla.

Alle stadar er det eitkvart spennande å sjå på eller oppleve. Det kan like gjerne vere helleristningane på Gurskøya, som ein historisk kveld i Rønneberghuset, ein tur med sunnmørsjekta Anna Olava eller ei vandring i Herøy kystmuseum. Eller, for dei litt yngre, ein tur til Hakallegarden, eller ein tur til Sunnmørsbadet, alternativt kombinert med opphald på hotellet eller i kinosalen.

Fortidsmysteriet ved Roskar På Roskaret ved Jøsok er der helleristningar som er kring 2000 år gamle. Korleis enda dei opp her, og kva fortel berghogga oss?

Historia bak Rønneberghuset I 2016 hoppa Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen i det, og kjøpte Rønneberghuset på Larsnes. No gir dei seg ikkje før den historiske sveitservillaen er tilbakeført til sitt opphavlege uttrykk frå 1878. I granskinga av dei mange laga med måling og tapet, har dei funne mange spor etter dei som budde der.

Ein skal ikkje gløyme Runde, som er og vil vere ein turistmagnet. Også her bør offentlege mynde, i samarbeid med private krefter, søkje å legge endå betre til rette for opplevingar. Potensialet kan vere endå større på Runde, men ein må heile tida vege tilbodet opp mot kva naturen toler.

Alt i alt verkar det som om det lokale reiselivet er i ferd med å få ein ny start, og i ein slik setting er det eit paradoks at koronakrisa for mange har øydelagt mykje av sesongen. Vi får satse på at 2021 blir året då alt endrar seg til det betre!

Viste fram reiselivet på ytre søre – Sidan Cruise Service no har fått konsesjon på ei rute mellom Stad og Ålesund, passa det ekstra godt å ta årets kick off langs denne ruta.