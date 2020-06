FRÅ «EROS» TIL «NY-EROS»

Nyhende

Tidlegare på dag, då «Ny-Eros» var innom Ålesund, kom Sunnmørsposten om bord for å sjå nærare på den nye herøybåten. Journalisten slo fast at «Ny-Eros» var ein fyrsteklasses båt både innvendig og utvendig og hadde alt ein moderne fiskebåt skulle ha. «Rederne Peder og Johannes Eggesbø noterte med tilfredshet at folk var mer enn nyfikne», skreiv avisa.