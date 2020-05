– Ikkje problematisk å få i stand ei parkeringsløysing ved leilegheitsbygget

Nyhende

Vestlandsnytt skreiv nyleg vedtaket om å bygge ny parkeringsplass nord for leilegheitsbygget Elverom, eit areal som i dag er regulert til offentleg friområde. I saka skreiv vi at Fylkesmannen har varsla Sande kommune om at dei vurderer å klage på eit vedtak om ikkje Sande kommune gjer tilpassingar i sitt planarbeid. Fylkesmannen ber mellom anna kommunen om å eventuelt vurdere å flytte parkeringsplassen litt mot nord.