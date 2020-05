– Står om øyane si framtid

Nyhende

Både SAFAST og Rovdefjordsambandet, som no gjennomfører emisjonar, har bede Sande kommune om å gå inn med ytterlegare aksjekapital i dei to sambanda. Alle politikarane i formannskapet stilte seg positive til å hjelpe til på prosjekta, då saka vart handsama under formannskapsmøtet tysdag førre veke. No skal kommunestyret fatte vedtak.