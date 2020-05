Sa nei til bruksavtale med Goparken AS

Nyhende

Basert på Goparken AS sin selskaps- og formålsstruktur vil ikkje formannskapet, i tråd med kommunedirektøren sin tilråding, tilrå at Sande kommune inngår bruksavtale med Goparken AS. Avtalen mellom Sande kommune og NMK Sunnmøre, datert 07.01.2009, vert uendra, avgjorde formannskapet på tysdag.

Trekkjer NMK Sunnmøre aktivt inn i gokart-sonderingane Det er open strid om bruken av gokartbana på Leikongeidet. No lovar Sande formannskap at NMK Sunnmøre skal vere involvert i sonderingane vidare.

Full strid om gokartbana på Leikongeidet – Vi er svært kritiske til at ein privat aktør og Sande kommune kan bidra til at vi, som bygde gokartbana og betalte det meste, blir forsøkt pressa ut på denne måten.