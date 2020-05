– Kan ikkje ha slike avvik

Nyhende

Under formannskapsmøtet i Sande på tysdag kunne kommunedirektør Trond Arne Aglen varsle at dei i komande kommunestyre vil legge opp til ein detaljert gjennomgang av både årsmeldinga og årsrekneskapen for politikarane. Samstundes opna han for spørsmål frå representantane i formannskapet om årsmeldinga og om rekneskapen for 2019 som no er lagt fram. Som vestlandsnytt tidlegare har omtala, viser rekneskapen at Sande har eit negativt netto driftsresultat på kr 1.165.826,- og eit samla meirforbruk på kr 2.104.014,-.