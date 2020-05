Nyhende

Førre veke vart Vestlandsnytt tipsa om eit – i høve til vegbana – djupt kumlok ved Sparebanken Møre i Vågsgata i Fosnavåg. Holet vert stadig djupare, og tipsaren skriv at kumloket skapar trafikkfarlege situasjonar ettersom mange bilistar kjem over i motsett køyrefelt for å unngå holet.