Bil totalskada etter trafikkulukke på Moltu - føraren til sjukehus

Nyhende

Etter ein leiteaksjon vart føraren funne på ei privat adresse. Politiet melder vidare at dei har oppretta sak, og at blodprøve vil bli sikra saman med andre nødvendige etterforskningsskritt. Det er ikkje mistanke om at det var fleire i bilen.

Hovudredningssentralen som vart henta inn til redningsaksjonen vart dimittert kort tid etter at mannen vart funne.

Då Vestlandsnytt var på staden, rundt klokka 11.30, kom redningsbilen til for å ta med seg bilvraket.

Den første oppdateringa frå politiet kom klokka 10:

Ein bil står totalskadd i grøfta ved Moltu. Politiet har ingen kjennskap til når dette har skjedd, men vurderer utifrå omstenda det som sannsynleg at person (ar) kan vere skada. Det er no set i verk søk etter pårekna skadd person, i samarbeid med Hovudredningssentralen.