– Var villige til å strekke oss langt

Nyhende

Sande-ordførar Olav Myklebust var budd på at kommunedirektør Trond Arne Aglen kunne bli presentert som Herøy sin nye kommunedirektør torsdag kveld. Myklebust forsikrar ovanfor Vestlandsnytt om at han ikkje er bitter, men meiner likevel at det er synd at den øvste administrative leiaren seier takk for seg, spesielt i den fasen Sande kommune er i no.