Silvia og Wigny fekk denne veka endeleg opne sin nye salong i Fosnavåg:

– Motivasjonen er på topp

Sjølv om den fyrste opninga ikkje gjekk som planlagt for nyetablerte SAW studio i Fosnavåg, er dei to frisørane bak verksemda no topp motiverte etter å endeleg ha fått opne dørene denne veka.