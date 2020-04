– Kan føle seg trygge

Nyhende

Måndag 20. april kunne både Herøy Fysikalske Institutt og Myrvåg Fysioterapi opne dørene etter å ha måtte halde stengt under koronakrisa. Roger Kvalsvik, seksjonsleiar for rehabilitering i kommunen og fysioterapeut, er naturleg nok glad for å kunne ta imot pasientar igjen, for situasjonen har også for dei våre krevjande. Innleiingsvis er han likevel støttande til og klar på at dei strenge tiltaka frå myndigheitene har vore nødvendige.