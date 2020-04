Så mange er arbeidsledige i Herøy og Sande no

Nyhende

På Ytre Søre ser vi at det er Herøy, Hareid og Ulstein som har dei største arbeidsløysetala i slutten av april. Det går fram av tal som NAV gjorde offentleg denne veka. I Herøy er arbeidsløysa 11,4 prosent (526), i Sande 9,1 prosent (117), i Vanylven 5,2 prosent (88), I Hareid 11,3 prosent (294 personar) og i Ulstein 11 prosent (504 personar).

Då ein på fylkesnivå ser ein nedgang i talet på arbeidsledige sidan 7. april, har talet auka med 20 personar i Sande og 2 personar i Herøy.

Talet på arbeidsledige i Møre og Romsdal har sidan 7. april gått ned frå 12 780 til 12 567. Talet på delvis ledige har i same periode derimot auka frå 7 009 til 7 271. Andelen heilt ledige utgjer men andre ord no 9,1 prosent av arbeidsstokken i Møre og Romsdal, hakket lågare enn dei 10,2 prosentane ein ser for landet samla.