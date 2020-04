Nyhende

Moltustanda idrettslag har sett seg nøydd til å be Herøy kommune om hjelp med å skaffe pengar til skredvollen som idrettslaget er pålagt å bygge for å sikre frifotanlegget mot ras. Vollen er kostnadsrekna til 650.000 kroner, og dette er pengar som idrettslaget ikkje har per i dag.