Drosjene nesten utan inntekt

Nyhende

Det skriv styreleiar i Norges Taxiforbund avd. Møre og Romsdal, Per-Morten Bjørlykke, i ei oppmoding til kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal, samt Pasientreiser Møre og Romsdal. Bjørlykke viser her til at all skulekøyring er vekke, samstundes som pasienttransport og andre oppdrag med drosje er svært redusert.