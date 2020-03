Vil vidareføre skjenketidene

Nyhende

Utvalet gjekk samrøystes inn for rådmannen si tilråding på sist møte. Det vil seie at utvalet ønskjer å behalde dei gjeldande skjenketidene, altså til klokka 01.00 for varegruppe 3 (brennevin) og 02.30 (fredag og laurdag)/ 01.00 (resten av veka) for varegruppe 1 og 2.