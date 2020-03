Redusert aktivitet ved Søre Sunnmøre tingrett

Nyhende

Det skriv Søre Sunnmøre tingrett i ei pressemelding. Dette betyr at det kun er saker som ikkje kan utsettast av omsyn til rettstryggleik eller liv og helse som vil gå som planlagt. Alle saker som vert gjennomført vil i utgangspunktet gå for lukka dører. Tingretten tek direkte kontakt med alle involverte aktørar i saker som er tidfesta i perioden for å avklare handteringa i den konkrete saka. Telefonmøter vil verte gjennomført som avtalt.

- I perioden fram til 26. mars vil det ikkje vere mogleg for publikum å oppsøke tingretten, men vi kan på vanleg måte nåast gjennom telefon: 70 05 44 40 eller per e-post: sosupost@domstol.no. Vi ber såleis også om at dei som har spørsmål i tilknyting til dødsfall eller notarialtenester, tek kontakt med tingretten per telefon eller e-post, skriv tingretten.

Tingretten vil på vanleg måte handsame saker som er til skriftleg handsaming, dei vil ta imot nye saker og Aktørportalen fungerer som normalt. Dei vil likevel måtte prioritere saker som hastar i større grad enn elles.