- Vi må vise omsyn til kvarandre

Nyhende

Per torsdag 12. mars er der enno ikkje påvist smitte av det nye korona-viruset, Covid-19, i Herøy. Ein av personane som sit i heimekarantene har fått svar på prøva og er stadfesta frisk. I skrivande stund er ein familie med to personar sett i heimekarantene etter at ein av dei har vore på same fly og site i nærleiken av ein smitta person. Ein annan person sit i heimeisolat etter å ha vore i Nord-Italia og seinare vist symptom.

- Med det vi har oversikt over er det enno ikkje påvist smitte i Herøy. Men vi ber folk vere strenge med seg sjølve. Er du sjuk eller viser symptom på sjukdom, bli heime.

Det er den klare oppmodinga frå kommunalsjef helse og omsorg, Renathe Rossi-Kaldhol. Saman med kommuneoverlege Kristian Gottliebsen, avdelingsleiar for barn, familie og helse, Runa Bakke, og avdelingsleiar for tenestekoordinering, Gro Anette Frøystad, Voldsund, går ho no ut med ei klar oppmoding om ein fellesdugnad frå folket i kommunen.

- No må folk vere flinke med hygiene og vise omsyn til kvarandre. Alt handlar om å avgrense smittespreiinga og flate ut smittekurva så ikkje helsevesenet får for stor pågang. Sjølv om dette er ein sjukdom som for friske folk gir eit mildt sjukdomsforløp, må ein no vere solidariske overfor dei som er i risikogruppa, forklarar Bakke.

Det er spesielt eldre personar over 65 år og personar med underliggande kronisk sjukdom som har høgare risiko for alvorlege forløp av Covid-19. Dei fleste som blir smitta får milde luftvegssymptom som vil gå over av seg sjølv. Nokre vil derimot risikere alvorligare sjukdom med blant anna lungebetennelse og pustebesvær.

- Heldige som har to legekontor

I motsetning til Sande har Herøy innført litt mjukare tiltak. Dette er mykje på grunn av at Sande er meir utsett enn Herøy ressursmessig. Herøy er faktisk litt betre stilt enn andre kommunar.

- Vi er heldige som har to legesenter. Det er viktig med tanke på å halde helsepersonell og folk friske, forklarer gjengen.

Samstundes kan dei ikkje utelukke at kapasiteten kan kome til å bli knapp. Derfor ber dei instendig om at folk ikkje tek kontakt med mindre det er nødvendig. Legesentera i Herøy opplever veldig stor pågang av folk som har spørsmål på noverande tidspunkt.

- Det viktigaste for oss er at folk også prøver å halde seg oppdatere på kommunen og folkehelseinstituttet sine heimesider. Her får ein svar på mange spørsmål og siste oppdaterte informasjon, seier Rossi-Kaldhol.

Klare for å gjennomføre

Likevel skal folk ikkje nøle med å ta kontakt om dei trur dei er smitta. Men dei må for all del ikkje møte opp på legesentera. Mistenker ein smitte må ein ta kontakt via telefon. Ein vil då få nærmare instruksjonar på korleis ein blir testa. I Herøy vert dette gjort i garasjen utanfor Eggesbøtun ved legesenteret. Her skal den smittemistenkte sitje i bilen.

Arrangement med over 100 deltakarar vert avlyst

Nyleg har Herøy samla krisestaben og hatt møte med fylkeskommunen og dei andre kommunane på Søre der dei no har kome fram til å innføre strengare tiltak. Særs gjeld dette i høve lokale arrangement.

- Vi har no bestemt oss for at alle arrangement i Herøy med over 100 deltakarar vert avlyste. Alle arrangement med ferre deltakarar enn det må også gjere ei eiga risikovurdering av sitt arrangement. Dette gjer dei ved å fylle ut eige skjema ein finn på kommunen sine heiemsider. Deretter skal de i samråding med kommuneoverlegen avgjere kor vidt arrangementet kan haldast, forklarar Rossi-Kaldhol.

Ho og resten av helse-staben oppmodar om at ein også er kritisk når ein stiller seg sjølv spørsmål om kor vidt ein skal gjennomføre større sosiale samkome eller ikkje.

Stenger ikkje skular enno, men følgjer situasjonen kontinuerleg

På noverande tidspunkt (torsdag 12. mars) vurderer Herøy kommune det slik at det ikkje er nødvendig å stenge ned skular og barnehagar.

- Så lenge vi ikkje vert oppmoda om dette frå øvrige helsemyndigheiter vil vi halde skulane opne. Det er viktig også for å halde kritisk personell i arbeid så dei ikkje må vere heime og passe barn, utdjupar Bakke til Vestlandsnytt.

Viktig presisering om heimekarantene

Folk som må vere heime på grunn av koronavirus vert delt i to kategoriar.

Heimeisolering gjeld for alle med mistenkt eller stadfesta Covid-19-sjukdom, heilt til dei vert friskmelde av lege. Er du i denne situasjonen må du vere heime, isolert frå andre menneske, og ikkje ha tett kontakt med dei du bur saman med. Det finst eigne råd til dei som er i heimeisolasjon og dei som bur saman med ein person som er i heimeisolasjon på Helsenorge.no sine nettsider.

Heimekarantene er for alle som har hatt kontakt med Covid-19-sjuke, men som ikkje sjølve er sjuke, i 14 dagar frå siste kontakt. Er du i heimekarantene kan du gå ut av eigen heim, men er anbefalt å unngå nær kontakt med andre. Det betyr; ikkje gå på jobb eller skule, unngå reiser og ikkje ta offentleg transport og unngå stader der ein lett kjem nær andre.