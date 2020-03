Fleire arrangement og samlingar er avlyst/utsett – her er dei vi har oversikt over

Nyhende

Gi oss gjerne beskjed om der er avlysingar vi ikkje har fått med oss! Mail: redaksjon@vestlandsnytt.no.

Vi held lista oppdatert.

NFF: – All breidde aktivitet avlyst ut april

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breiddeaktivitet vert avlyst ut april. Det inneber all form for trening, samlingsarr og kampaktivitet.

Vedtaket kjem som følge av FHIs anbefalingar om tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er saman med NIF i løpande dialog med helsemyndigheitene.

Låtskrivarkurs avlyst

Herøy kulturskule og Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt låtskrivarkurs 20-21. mars, med Askil Holm og Rulle Smit, er avlyst, melder Herøy kulturskulerektor Rune Paulsen.

Avlyser danseundervisning ved Herøy kulturskule

– Med omsyn til avgrensing av koronasmitte avlyser vi danseøvingar denne og neste veke. Vi kjem med meir informasjon i neste veke, skriv Herøy kulturskule til Vestlandsnytt.

Herøy brass avlyser sin konsert

Herøy Brass bestemte torsdag for å utsette sin store konsert Music no fyrstkomande laurdag 14. mars. –

– Grunnen til dette er situasjonen vi har med koronaviruset. Alle får refundert billettane sine og får beskjed på mail. Vi beklagar dette, men liv og helse kjem fyrst. Vi kjem tilbake med ny dato for ny konsert so fort det let seg gjere, skriv Herløy Brass på si facebookside.

Kveldsmessa i Herøy kyrkje

Søndagens kveldsmesse i Herøy kyrkje er avlyst. Her skulle Dagfinn Høybråten vere gjest. Slik det finn ikkje kyrkja det tilrådeleg å arrangere messa.

Fleire arrangement i regi av Frivilligsentralen

Strikkekafe torsdagar vert avlyst ut mars i fyrste omgang. Mandagstreff vert avlyst ut mars i fyrste omgang. Natteramning vert avlyst ut mars i fyrste omgang. Te-dans med Trond Ihle på Myrvåg – og Herøy omsorgssenter vert avlyst. «Eldrebølgen» på begge omsorgssentera er avlyst til ny beskjed. Høyrselshjelp torsdag 26. mars er avlyst.

Marknadsdagen på Hakallegarden

Marknadsdagen på Hakallegarden palmelaurdag er avlyst.

Salmekveldane i Gursken kyrkje



Salmekveldane i Gursken kyrkje 15. og 22. mars også er avlyste

All regional kampaktivitet – handball

Bergsøy Handball sine kampar er avlyst, dette gjeld både heime- og bortekampar frå og med 12. mars. Dette er i gjort etter vedtak ifrå Norges Håndballforbund. Oppdatert info frå Håndballforbundet er at all regional kampaktivitet frå og med torsdag 12. mars er avlyst.

– Med omsyn til avvikling av Herre 2.div kampen 21.03.2020 i Herøyhallen, ventar på vi oppdatert info frå Håndballforbundet, skriv Bergsøy Handball.

UKM-Fylkesfestivalen er utsett

UKM sin fylkesfestival 2020 skulle etter planen bli arrangert i Kristiansund fyrste veka i mai, 30. april–1. mai. Møre og Romsdal fylkeskommune har bestemt å utsette arrangementet.

– Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å gjennomføre fylkesfestival i løpet av 2020. Vi vil sette ny dato for arrangementet saman med lokale og nasjonale samarbeidsaktørar, skriv fylket.

Kyrkjebasaren i Gursken 28. mars er avlyst.

Loddbøkene, som har gått på bygdene i høve basaren, vert trekte og vinnarane kontakta.

Biblioteksarrangement på Herøy folkebibliotek

Samlinga på Herøy folkebibliotek 19. mars, med Hildegunn S. Nes denne må avlysast, i tråd med oppmoding frå helsestyresmaktene, skriv Herøy mållag til Vestlandsnytt.

Bedehusbasar på Nerlandsøy

Bedehusbasaren på Nerlandsøy bedehus 21. mars vert utsett. Loddbøkene som har gått rundt i bygda vert trekte og vinnarane vert kontakta, skriv bedehusstyret for Nerlandsøy bedehus til Vestlandsnytt.

After 8 og tweens

After 8 fredag er avlyst. Det same er klubben tweens for 6 og 7 klessingar, opplyser kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo i Herøy kyrkjelege fellesråd.

Kjendsundbasaren 14. mars er avlyst

– På grunn av FHI sine råd for å hindre virussmitte, vert Kjeldsundbasaren avlyst. Trekning av loddbøker vert gjennomført og vinnarar av loddbøker vert kontakta på telefon, skriv «Kjeldsundfamilien» til Vestlandsnytt.

Shippingklubben avlyser årets torskemiddag

I ei kort melding til Vestlandsnytt skriv Fosnavåg Shippingklubb at dei har valt å avlyse "Årets fyrste Torskemiddag" på torsdag. Hallvar Ulfstein seier følgjande: "Vi vurderer det slik at det ikkje er nødvendig å utsette folk for unødig risiko ved å arrangere møtet."

Oppdrag Mottro med Linda Eide er avlyst

Linda Eide si soloframsyning «Oppdrag Mottro» på Fosnavåg konserthus er avlyst.

Avlyser ope kveldsmøte om sorg

Kommunepsykolog i Herøy, Ivar Ørstavik, opplyser til Vestlandsnytt at Psykisk helseskule i Herøy kommune har valt å avlyse sitt opne kveldsmøte om sorg tysdag 17. mars. Ørstavik har diskutert arrangementet med kommuneoverlegen og dei har saman kome fram til at arrangementet kan vere ein potensiell risiko for koronasmittespreiing. Kommunepsykologen seier til slutt at han håper å kunne finne eit nytt tidspunkt for arrangementet ved eit seinare høve.

Eit anna arrangement i kommunal regi som er avlyst er ein fagdag 18. oktober med Atle Dyregrov, der 40 personar innan helse, brann og politi skulle delta. Dyregrov har lova å kome igjen i august eller september.