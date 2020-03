Shippingklubben avlyser årets torskemiddag

I ei kort melding til Vestlandsnytt skriv Fosnavåg Shippingklubb at dei har valt å avlyse "Årets fyrste Torskemiddag" på torsdag. Hallvar Ulfstein seier følgjande: "Vi vurderer det slik at det ikke er nødvendig å utsette folk for unødig risiko ved å arrangere møtet."