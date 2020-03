Fem personar i heimekarantene i Sande

Nyhende

Kommunedirektør Trond Arne Aglen i Sande kommune går no ut med følgjande beskjed:

"Sande er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar. Kommunen har no testa 5 personar for smitte. Desse sit i heimekarantene og ventar på svar på prøven. Ingen har så langt fått påvist koronasmitte.

For å forhindre at tilsette blir smitta og spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og kriseleiinga kome til at Sande kommune set i verk følgjande tiltak:

Alle jobbrelaterte kurs og reiser vert avlyste.

Møteverksemd i regi av kommunen med meir enn 15 deltakarar vert avlyst.

Alle møte som kan gjennomførast på Skype / video /telefon skal gjennomførast slik.

Alle turar i barnehage og grunnskule vert avlyste.

Barnehagar og skular skal driftast som normalt.

Sandetun omsorgssenter er stengt for besøkande.

Tilsette vert oppmoda om å ikkje reise til utlandet.

Alle tilsette som har vore i utlandet, vert pålagde 14 dagar karantene frå heimkomstdato. Dette gjeld også for barn i barnehage og grunnskule.

Tilsette vert oppmoda om ikkje å delta på kultur- og idrettsarrangement.

Reglane gjeld frå onsdag 11. mars og har ikkje tilbakeverkande kraft.

Grunnen til at Sande kommune går ut over FHI sine tilrådingar er at ein ønskjer å avgrense smitte til kritisk personell og særskilt utsette grupper, samt sikre beredskapen.

Tiltaka gjeld til anna melding blir gitt.

Er nokon usikker på korleis ein skal forhalde seg, ta kontakt med næraste sektorsjef.