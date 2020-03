– I lag har vi mykje erfaring

Nyhende

Dei to erfarne Herøy-frisørane, som høvesvis har drive Britts Frisørsalong og Saxett, bestemte seg nyleg for å slå saman ressursane sine. Valø har gått inn på eigarsida av Ørnhaug Solem si bedrift, og samla seg under Saxett-namnet. Torsdag opna dei sin «nye» frisørsalong på Eggesbø, i same lokala som Britts har haldt til sidan 1997. Her har dei to frisørane i det siste vore opptekne med å gjere alt i stand til opningsdagen.