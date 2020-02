Tek avgjerda på høgfjellshotell?

Nyhende

– Ulstein hadde mykje å fare med. Eg likte veldig godt strategien med open mikrofon. Denne dialogen med innbyggjarane har vi mykje å lære av. Eg følte at vi ikkje var like godt førebudd, og at det var uheldig at administrasjonen gjekk før møtet var over. Og vi burde vore meir positive når våre ting vart lagt fram. Ulstein vann denne duellen.