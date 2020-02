Nyhende

I åra framover vil det etter alle solemerke kome endå fleire turistar til vår del av verda. Nokre av dei kjem til Nordvestlandet og Søre Sunnmøre. Lokalt kan ein med glede registrere at kommunane på søre luten har teke imot utfordringa «alle» har sett, og no rustar seg – saman – for å gje eit best mogleg turisttilbod i åra som kjem.

Satsinga må først og fremst sjåast i kommersiell samanheng. Det er viktig at det vert lagt opp til tilbod og pakkar som gjer at fleire av oss her i distriktet i større eller mindre grad kan leve av turisme. Det dreier seg om å strekke sesongen, jobbe i lag med fleire aktørar og syte for gode opplevingar. Vilje til nysatsingar er det flust av. Lokalt ser vi Havila Kystruten som satsar stort. Det vert ein stor arbeidsplass, pluss at det også vert mange tilsette i administrasjonen. Havila Hotels er eit systerselskap som også satsar tungt på vår region.

Vi ser også fine knoppskytingar lokalt. Mange har store forhåpningar til Rosenlund Hamn si nysatsing, og signala er lovande. I tillegg er det andre aktørar i kjømda, der Brekkegarden er eit døme på ei framtidsorientert bedrift. Nyleg fekk elles Thon Hotel Fosnavåg pris for beste økonomiske resultat i Thon-familien i 2019. Veldig godt levert av det lokale hotellet som måtte endre litt tenkjemåte etter offshoresmellen vi framleis slit med. No gjeld det at alle gode krefter spelar på lag vidare. Det blir klekt ut nye planar som kan bidra til ein fin vekst i næringa. Til dømes at det kan bli fleire turar med sunnmørsjekta «Anna Olava». Nyare etableringar – som Sunnmørsbadet – er også viktige faktorar i heilskapen.

Det er samstundes viktig å hugse at dette må vere ein berekraftig vekst som bygder, folk og dyr toler. Ein ynskjer alle involverte lukke til med arbeidet vidare!