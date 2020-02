Har du fortøya båten og sikra lause gjenstandar?

Nyhende

Varselet gjeld frå Stadt til Frøya. I varselet står det at det er venta ekstremt høg vasstand natt til tysdag, og tysdag ettermiddag. Vasstanden er venta å bli 80–100 cm høgare enn det tidevasstabellen viser. Om varselet stemmer vil floda kunne kome opp i heile 310 cm. Under ekstremvêret Didrik for nokre veker sidan var vasstanden 287 cm. Med andre ord, Elsa kan føre til flaum mange stadar og øydeleggingar på infrastruktur og bygg i strandsona.

Vurder å ta båten på land

Folk vert oppmoda om å unngå ferdsel i strandsona. Ein bør også vurdere å ta båten opp på land, eller i det minste sjekke fortøyingane. Elles bør ein sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona, skriv meteorologane.

Vasstanden er venta å vere høgast omkring kl. 23–02 om natta og kl. 11-14 tysdag ettermiddag. Meir informasjon og dei siste oppdateringane kan ein finne på sehavniva.no.