Kunsten å vere mor

Ho har så mange situasjonar som skal passast på at ho har ei radarantenne som sveipar 360 grader rundt.

For søndag er det morsdag, og vonde tunger vil ha det til at det er handelsstanden som har funne opp både morsdagen og farsdagen. Denne påstanden har eg høyrt så lenge eg kan hugse. Då eg gjekk på barneskulen, var det likevel ikkje tvil om at vi skulle heidre mor med eit sjølvlaga kort.