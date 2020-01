– Det sosiale er løna

Nyhende

21. januar vert ein merkedag i Myrvåg. Då er det nøyaktig ti år sidan Det Norske Misjonsselskap (NMS) skipa gjenbruksbutikken her. Eit fullstendig tal for kor mykje pengar som har gått til misjonsarbeidet frå NMS Myrvåg fins det ikkje ei fullgod oversikt over, men med ei brutto omsetjing på 800.000 kr berre for enkeltåret 2019, kan ein rekne med at bidraget har vore betydeleg.