Vil diskutere Leine-Voldsund med fylket

Aleksander Zahl Tarberg (KrF) bad ordførar Bjørn Prytz (Ap) om å orientere om framdrifta for utbetringa av Leine-Voldsund under torsdagens kommunestyremøte. Han meiner kommunen snakkar mykje om auka satsting på turisme, men gløymer at det fører til auka trafikk.