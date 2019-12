Kopperstad får tilbod om korttidskontrakt – Fleire ville byte han med Nørve

Nyhende

Som vi omtala i fredagens Vestlandsnytt tok ordførar Bjørn Prytz (Ap) til orde for at kommunen burde gå i forhandlingar med Olaus-Jon Kopperstad, med mål om å forlenge avtalen med den noverande rådmannen fram til ein ny rådmann er på plass. Den noverande avtalen går ut ved nyttår, og det var derfor i siste liten då ordføraren la fram forslaget under årets siste kommunestyremøte torsdag.