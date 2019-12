Nytt håp om miljøtilskot til hamna

Nyhende

Miljødirektoratet avslo i fjor ein søknad frå Herøy kommune om 41 millionar kroner frå staten til opprydding i forureina grunn og sjøbotn i Fosnvåg hamn. Avslaget blei grunngjeve med at prosjektet ikkje var klart for gjennomføring, og at det heller ikkje låg føre konkrete planar om utdjuping av hamna.