Anløpsavgifta blir farvassavgift frå nyttår

Nyhende

Stortinget har vedteke ei ny hamne- og farvasslov som trer i kraft 01.01.2020. I den nye lova blir mellom anna ansvaret for tiltak i farvatn overført frå kommune til stat. Derfor mistar kommunane no retten til å krevje inn anløpsavgift.

Som erstatning for anløpsavgifta blir det no opna for at kommunane kan krevje inn farvassavgift. Den store forskjellen mellom dei to avgiftene er at kommunane ikkje lenger har heimel til å dekke kostnader til fjerning av grunner, gjere utdjupingar og liknande gjennom farvassavgifta.

Slike tiltak har derimot ikkje blitt utført i Herøy, og kommunen har av den grunn ikkje nytta den aktuelle heimelen.

Derfor vil ikkje den nye lova føre til store endringar for kommunen, og rådmannen rår derfor dei folkevalde til å innføre farvassavgifta når dei får saka til behandling komande veke.

Han viser til at kommunen har utgifter til blant anna oppsyn, administrasjon, samt oppsetting og vedlikehald av skilt. Alternativet til farvassavgift er derfor auka driftskostnadar.

Per 30.09. hadde kommunen kravd inn om lag 385.000 kroner i anløpsavgift så langt i 2019. Begge avgiftene er basert på sjølvkostprinsippet.