Kommunane er pliktig til å yte helsehjelp til personar som oppheld seg i den einskilde kommune. Ei særleg utsett gruppe som treng denne hjelpa er dei utviklingshemma. Dei har behov for ein bustad å bu i samstundes som kommunen gir helsehjelp i form av omsorg, tilrettelegging og tilpassa teneste. Utfordringane, som personalet møte i kvardagen, er å kunne tilpasse tenesta og kommunikasjonen ut frå den einskilde bebuar sitt kognitive nivå. Det er tilnærming til denne kunnskapen vi ønskjer å auke vi har engasjert Grethe Westad til å dele sine erfaringar med oss.

Bu- og habilitering i dei sju kommunane på søre Sunnmøre har etablert eit nettverk for å fremje kunnskap og forståing på fleire område i denne avdelinga. Sjustjernenettverket har derfor søkt midlar frå Helsedirektoratet og fått tildelt midlar til å gjennomføre oppbygging av kompetanse.

Den 5. og 6. november 2019 vart det gjennomført kurs for om lag 100 tilsette i sjustjerna, der vernepleiar Grethe Westad losa oss gjennom tema «Utviklingshemma og utfordrande åtferd». Utfordringa for kursdeltakarane er å ta med kompetansen attende til arbeidet og gjennomføre den i praktisk teneste. I omgrepet utfordrande åtferd ligg mellom anna utagering i form av slag, spark, kasting av gjenstandar mot personalet osv. Sjølvskading førekjem regelbunde hos fleire. Det heile munnar ofte ut i vanskar for den utviklingshemma å kommunisere ut kva den einskilde ønskjer å formidle. Samstundes har dei vanskar med å forstå og tolke kva omgivnadane krev av dei. Med bakgrunn i Grethe Westad sin praksis i butenesta har ho på ein fram ifrå måte gitt oss eksempel og råd på korleis ein kan tilnærme oss utfordringane i praktisk teneste. Sjustjernenetteverket har også fått midlar til å gjennomføre ein større konferanse der tema «Arbeid for utviklingshemma» blir omhandla. Politikarane, administrasjonen og næringslivet i dei sju kommunane vil på vårparten bli invitert til å delta på konferansen. Interessante føredragshaldarar lokalt og sentralt vil bli invitert.

Nettverket vil søkje nye midlar neste år for å halde fram med å bygge opp naudsynleg kompetanse. Dette er eit svært viktig arbeid som blir gjort for å sikre god og naudsynleg kompetanse i avdeling for Bu- og habilitering. Kommunane fattar vedtak i einskildsaker og gjennomfører tiltak i samsvar med lovverket. Fylkesmannen er tilsynsmynde og overprøver vedtak og gjennomfører tilsyn i kommunane. Ofte blir det avdekka brot på lovpålagde tenester. Det vere seg manglande formal kompetanse hos tilsette, eller manglande naudsynlege tiltak som ikkje blir tildelt/gjennomført hos den einskilde utviklingshemma. Lovbrota er like alvorlege for denne gruppa menneske, som brot på andre lovpålagde oppgåver kommunane skal yte.

Det er derfor viktig at dei som fattar avgjerder i kommunane har kunnskap om denne gruppa og kva behov og problem dei utviklingshemma har. I tillegg til naudsynleg kompetanse krev det også store økonomiske ressursar for å kunne gi dei utviklingshemma sårt tiltrengte tenester dei har krav på etter lovverket vårt.